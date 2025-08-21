Dreams of Another - новый трейлер раскрывает магию создания звука и музыки

PixelJunk продолжает делиться деталями своей необычной игры Dreams of Another. В свежем трейлере на первый план выходит режиссёр Байон, который рассказывает, как придумал концепцию проекта во время прогулки по берегу реки Камо в Киото. Видео сфокусировано на создании звуков и музыки, сопровождающих игру, но также содержит новые фрагменты геймплея и сюжета.

Dreams of Another выделяется нетипичной для жанра механикой. Игроки не разрушают окружение выстрелами, а напротив — создают его. Каждое оружие, от винтовки до гранатомёта, используется для «материализации» мира, что превращает привычные перестрелки в процесс творения. Байон подчеркивает, что такой подход ломает устоявшиеся правила жанра и предлагает игрокам уникальное измерение, где сражение становится частью созидания.

По мере прохождения предстоит исследовать причудливые миры, встречать необычных персонажей и проживать собственные истории. Релиз игры назначен на 10 октября. Она выйдет на PC и PS5, а версия для консоли получит поддержку PlayStation VR2.