Созидай, а не разрушай: психоделическое приключение Dreams of Another выйдет 10 октября на PS5 и ПК

Разработчик Q-Games анонсировал дату выхода Dreams of Another — необычного приключения от третьего лица, в котором стрельба созидает, а не разрушает. Игра появится 10 октября на PlayStation 5 с поддержкой PlayStation VR2, а также на ПК через Steam. Любители артхауса и философского геймплея смогут начать путешествие еще раньше — с 7 октября, оформив комплект с PixelJunk Eden 2, который даст три дня раннего доступа к обеим играм.

Режиссер Байон, известный как автор PixelJunk Eden, создал Dreams of Another как художественное высказывание о балансе между творением и разрушением. Мир игры — это эфирное, почти сюрреалистичное пространство, созданное с помощью технологий облака точек. Здесь вы не уничтожаете, а строите — выстрелы в игре материализуют объекты, меняя окружение и открывая новые пути.

Сюжет разворачивается вокруг двух героев — Человека в пижаме и Странствующего солдата — и наполнен поэтическими диалогами с самыми неожиданными собеседниками: от разумных предметов до абстрактных сущностей. Юмор здесь не самоцель, а инструмент — он помогает взглянуть на общество и природу мира под другим углом.

Игра сопровождается экспериментальным саундтреком, написанным лично Байоном, и обещает по-настоящему уникальный опыт в VR: облако точек и визуальные эффекты оживают на PlayStation VR2 и раскрываются на полную мощность благодаря PlayStation 5 Pro.

Dreams of Another — это не просто игра, а визуально-музыкальная медитация, способная удивить даже самых искушенных.