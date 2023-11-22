Focus Entertainment и разработчик Dreamscaper Afterburner Studios объявили о партнерстве по новой ИС

Focus Home Entertainment объявила о партнерстве с разработчиком Dreamscaper Afterburner Studios для создания новой интеллектуальной собственности, совладельцем которой будут компании.
Дальнейшие подробности о новом проекте не разглашаются.
Focus Entertainment объявляет о новом партнерстве с Afterburner Studios, базирующейся в США, для создания новой интеллектуальной совместной собственности. Afterburner Studios была основана в 2018 году тремя ветеранами индустрии видеоигр: Робертом Тейлором, Яном Кофино и Полом Свободой. В 2021 году они выпустили Dreamscaper, которая получила 89% положительных оценок в Steam (из 2000 обзоров) и 80 баллов на Metacritic, охватив более 600 000 игроков.