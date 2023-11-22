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Dreamscaper 14.08.2020
6.2 26 оценок

Focus Entertainment и разработчик Dreamscaper Afterburner Studios объявили о партнерстве по новой ИС

monk70
Новости

Focus Home Entertainment объявила о партнерстве с разработчиком Dreamscaper Afterburner Studios для создания новой интеллектуальной собственности, совладельцем которой будут компании.

Дальнейшие подробности о новом проекте не разглашаются.

Focus Entertainment объявляет о новом партнерстве с Afterburner Studios, базирующейся в США, для создания новой интеллектуальной совместной собственности. Afterburner Studios была основана в 2018 году тремя ветеранами индустрии видеоигр: Робертом Тейлором, Яном Кофино и Полом Свободой. В 2021 году они выпустили Dreamscaper, которая получила 89% положительных оценок в Steam (из 2000 обзоров) и 80 баллов на Metacritic, охватив более 600 000 игроков.
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