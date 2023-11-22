Focus Entertainment и разработчик Dreamscaper Afterburner Studios объявили о партнерстве по новой ИС

Возьмите на себя роль девушки по имени Кэссиди, чьё сознание переносится в сон, при каждом засыпании. Во снах она превращается в необычную героиню, которой необходимо исследовать постоянно меняющиеся пейзажи снов и открывать для себя мощные артефакты, сюрреалистические ландшафты и множество уникальных событий, испытаний и головоломок.