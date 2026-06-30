Пять лет разработки и всего три месяца жизни: амбициозная MMO DreamWorld не выдержала конкуренции

Амбициозная MMO DreamWorld официально прекратила своё существование спустя всего три месяца после выхода в раннем доступе Steam. Проект, который разрабатывался около пяти лет и позиционировался как масштабная песочница с элементами Minecraft и Valheim, был снят с продажи, а его страница в Steam получила уведомление о прекращении раннего доступа.

История DreamWorld началась ещё в 2021 году, когда разработчики успешно провели кампанию на Kickstarter, собрав около 65 тысяч долларов. Автор проекта Закари Каплан обещал создать огромный открытый мир с практически безграничными возможностями для исследования, строительства и совместной игры. Однако путь к релизу сопровождался постоянными спорами. Проект неоднократно критиковали за слишком амбициозные обещания, а некоторые пользователи даже обвиняли разработчиков в мошенничестве. Поводов для подобных заявлений официально не было, однако затянувшаяся разработка и неоднозначные демонстрации заметно подорвали доверие аудитории.

Когда DreamWorld всё же добралась до раннего доступа 10 марта 2026 года, интерес игроков оказался значительно ниже ожиданий. Согласно данным SteamDB, максимальный онлайн игры составил всего 56 человек, а пользовательские отзывы остались смешанными. Многие отмечали интересные идеи и необычные механики, однако признавали, что проект ощущается скорее как перспективный прототип, чем как полноценная MMO.

Судя по реакции сообщества, DreamWorld столкнулась сразу с несколькими проблемами. Огромные ожидания, сформированные за годы разработки, не совпали с состоянием игры на релизе. Негативный информационный фон, накопившийся ещё до запуска, также сыграл свою роль. Для многопользовательских проектов это особенно критично: без активного сообщества даже качественные идеи быстро теряют смысл, поскольку именно игроки формируют основу живого мира.

Закрытие DreamWorld стало очередным напоминанием о том, насколько тяжёлым остаётся рынок MMO. За последние годы многие проекты этого жанра не смогли закрепиться даже после успешных кампаний по сбору средств или громких анонсов. Одних оригинальных идей уже недостаточно — разработчикам приходится конкурировать с давно состоявшимися гигантами, обладающими многолетним опытом, огромными командами и устойчивой аудиторией.

История DreamWorld вряд ли станет последней подобной в индустрии. Проект начинался как попытка воплотить мечту небольшой команды, но в итоге показал суровую реальность современного рынка: даже годы разработки, поддержка сообщества на старте и интересная концепция не гарантируют успеха, если игре не удаётся удержать игроков после релиза.