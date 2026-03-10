Состоялся выход в раннем доступе игры DreamWorld: Sandbox MMO

10 марта 2026 года студия DreamWorld Realities выпустила проект DreamWorld: Sandbox MMO в раннем доступе на платформе Steam. Стоимость игры составляет 1100 рублей.

Проект представляет собой многопользовательскую песочницу с бесконечным открытым миром. Игроки могут полностью разрушать окружение, добывать более 200 видов ресурсов и возводить постройки. В игру интегрирован инструмент на базе искусственного интеллекта DreamForge, который генерирует 3D модели из текстовых описаний в реальном времени. Разработчики объединили всех пользователей на 1 сервере без разделения на отдельные миры.

Геймплей включает 80 часов основного прогресса, 12 уровней экипировки и сражения с 4 мировыми боссами. Создатели ожидают, что игра пробудет в стадии раннего доступа около 2 лет. За этот период команда планирует улучшить боевую систему, оптимизировать баланс и повысить общую производительность.