DREDGE 30.03.2023
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Для DREDGE вышло крупное обновление 1.1.0

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R_Mor
Новости

Приключенческая игра с элементами RPG DREDGE получила сегодня свое первое крупное обновление 1.1.0. Патч вносит несколько улучшений в работу с картами, о которых игроки просили больше всего со дня запуска игры. Новые функции включают в себя возможность: масштабировать и прокручивать карту; добавлять на карту 6 различных типов маркеров; добавлять до 50 маркеров на карту; просматривать маркеры через телескоп.

Обновление 1.1.0 доступно на всех платформах, а внесенные изменения повышают безопасность искателей приключений и удовольствие, которое можно получить от исследования таинственного архипелага и раскрытия его секретов.

Более подробную информацию об изменениях и улучшениях можно найти на официальном сайте разработчика и в видео ниже.

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