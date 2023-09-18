Dredge получила обновление 1.3 с новыми монстрами и настройками ©

В пресс-релизе Black Salt Games и Team17 Digital подтвердили, что стало доступно новое обновление для Dredge. Как уже сообщалось, это обновление 1.3, в котором представлены различные новые функции. Давайте поговорим о третьем обновлении, которое появится после добавления режима фото и «расслабляющего» режима, представленных несколько месяцев назад. В этом новом обновлении мы найдем новых монстров и новые элементы настройки.

Точнее, нас ждет 13 различных «краберраций», то есть крабовых монстров, спрятанных в морских глубинах. Захватив их, мы также получим элементы настройки для нашей лодки.

С обновлением Dredge 1.3 в стартовой зоне можно будет найти нового персонажа, известного как Художник, который позволит нам выбрать флаг для нашего «судна» и раскрасить его в новые цвета. Однако варианты, которые у нас будут, будут только базовыми, потому что, как уже упоминалось, нам придется ловить крабовых монстров, чтобы получить новых.

Мы также знаем, что с этим обновлением, которое доступно на всех платформах, а именно ПК, Nintendo Switch, Xbox One, PS4, Xbox Series, мы найдем новые затонувшие корабли.