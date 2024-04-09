Как впервые сообщило издание Variety, нашумевший инди-хит Dredge официально получит экранизацию, а его производством займется компания Story Kitchen. Story Kitchen сотрудничает с разработчиком Dredge - компанией Black Salt Games.

Сегодняшний материал также раскрывает логлайн фильма, описывая его как "Шестое чувство" на воде". В нем добавляется, что подход будет "приземленным атмосферным космическим ужасом, сочетающим в себе Г. П. Лавкрафта и Эрнеста Хемингуэя".

Dredge впервые вышла в марте 2023 года и до сих пор имеет подавляющее число положительных отзывов в Steam. Она была дважды номинирована на The Game Awards 2023, в категориях "Лучшая дебютная инди-игра" и "Лучшая независимая игра".