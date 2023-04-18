Лавкрафтианский симулятор рыбалки Dredge заработал более 5 млн долларов за две недели

DREDGE - это приключенческая игра о рыбалке, разработанная компанией Black Salt Games, из четырех человек, и выпущенная издательством Team17. В этой однопользовательской видеоигре вам предстоит пережить совершенно зловещее рыболовецкое приключение, где вы будете продавать свой улов, модернизировать лодку и отправляться вглубь темноты океана.
Канал Best Indie Games опубликовал видео, в котором блогер сообщил про эти потрясающие финансовые результаты и разобрал некоторые факторы, позволившие Dredge добиться таких результатов.
Пока гиганты игропрома продолжают соревноваться, кто налажает больше, инди-разрабы клепают годноту.
Игра показалась слегка нудной, лично для меня.
рыбалка вообще нудное занятие само по себе, туда больше бухать едут чем рыбачить, а это так для видимости удочки стоят