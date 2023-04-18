DREDGE 30.03.2023
7.9 63 оценки

Лавкрафтианский симулятор рыбалки Dredge заработал более 5 млн долларов за две недели

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butcher69
Новости

DREDGE - это приключенческая игра о рыбалке, разработанная компанией Black Salt Games, из четырех человек, и выпущенная издательством Team17. В этой однопользовательской видеоигре вам предстоит пережить совершенно зловещее рыболовецкое приключение, где вы будете продавать свой улов, модернизировать лодку и отправляться вглубь темноты океана.

Канал Best Indie Games опубликовал видео, в котором блогер сообщил про эти потрясающие финансовые результаты и разобрал некоторые факторы, позволившие Dredge добиться таких результатов.

Индустрия
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DREDGE "Таблица для Cheat Engine" [1.0.3] {justAfaker}
DREDGE "Таблица для Cheat Engine" [1.0.3] {justAfaker}
Впечатления от игры
Впечатления от игры
Анимационный трейлер лавкрафтианского симулятора рыбалки Dredge
Анимационный трейлер лавкрафтианского симулятора рыбалки Dredge
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Alex Row

Пока гиганты игропрома продолжают соревноваться, кто налажает больше, инди-разрабы клепают годноту.

2
Umertviya

Игра показалась слегка нудной, лично для меня.

0
EllieWilliams

рыбалка вообще нудное занятие само по себе, туда больше бухать едут чем рыбачить, а это так для видимости удочки стоят

1