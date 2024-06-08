Приготовьтесь поймать еще больше ужасов из глубин в августе этого года в новом дополнении The Iron Rig для Dredge

Как стало известно на выставке Future Games Show, The Iron Rig - это второе премиальное расширение для дебютной игры от Black Salt Games, получившей множество наград, после расширения The Pale Reach с его ледяными водами. Как и в предыдущем расширении, буровую вышку Ironhaven можно найти на архипелаге и посетить в любой момент во время обычного прохождения Dredge.

Вам предстоит пройти через всю сеть островов, чтобы удовлетворить потребности рабочих, помогая буровой установке расти, процветать и помогать всем, кто называет это жалкое море домом. Многофункциональная буровая установка разделена на пять уровней, готовых к расширению, и полна новых персонажей, с которыми можно пообщаться. На каждом ярусе вы получите новые квесты, в которых вам предстоит выполнить множество заданий и собрать награды, чтобы облегчить работу землекопов. С учетом того, что в расширении The Iron Rig в энциклопедию добавлено 25 новых видов, вам понадобится вся возможная помощь, чтобы поймать их всех.

Разумеется, в глубинах таится множество древних тайн и монстров всех форм и размеров, и благородная миссия Ironhaven по возрождению морей, скорее всего, скрывает нечто более зловещее - то, что вы, несомненно, раскроете, помогая каждому уровню.

Расширение Iron Rig для Dredge выйдет на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch и PC 15 августа 2024 года.