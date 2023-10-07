Продажи Dredge перевалили за 1 млн копий и это превзошло все ожидания создателей: "Мы устроили вечеринку на яхте" ©

С момента выхода в марте 2023 года эльдрического рыболовного приключения Dredge от Black Salt Games было продано более 1 млн. копий.

Продюсер Dredge Надя Торн и 3D-художник Майки Бастиенс рассказали об этом событии во время интервью на выставке PAX Australia и отметили, что результаты игры превзошли самые смелые ожидания.

"Мы надеялись, что за первый год будет продано 100 000 копий", - говорит Торн. "Это было бы потрясающе. Это была самая высокая оценка, когда мы устанавливали наши ожидания. Мы перевыполнили эти планы".

По словам Торна, новозеландская студия изначально считала, что продать 1 млн. копий за год - это "безумная" цель, однако Dredge преодолела отметку в 100 тыс. копий в течение 24 часов после запуска, что позволяет судить о перспективах.

"Мы устроили вечеринку на яхте, - говорит Бастианс, - и просто обновляли страницу продаж, говоря "о боже, о боже"".

Это достижение позволило Black Salt продолжать поддерживать проект, не теряя надежды, и теперь студия готовится выпустить первое официальное расширение для Dredge в виде The Pale Reach в ноябре 2023 года.