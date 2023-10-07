Продажи Dredge перевалили за 1 млн копий и это превзошло все ожидания создателей: "Мы устроили вечеринку на яхте"

С момента выхода в марте 2023 года эльдрического рыболовного приключения Dredge от Black Salt Games было продано более 1 млн. копий.
Продюсер Dredge Надя Торн и 3D-художник Майки Бастиенс рассказали об этом событии во время интервью на выставке PAX Australia и отметили, что результаты игры превзошли самые смелые ожидания.
"Мы надеялись, что за первый год будет продано 100 000 копий", - говорит Торн. "Это было бы потрясающе. Это была самая высокая оценка, когда мы устанавливали наши ожидания. Мы перевыполнили эти планы".
По словам Торна, новозеландская студия изначально считала, что продать 1 млн. копий за год - это "безумная" цель, однако Dredge преодолела отметку в 100 тыс. копий в течение 24 часов после запуска, что позволяет судить о перспективах.
"Мы устроили вечеринку на яхте, - говорит Бастианс, - и просто обновляли страницу продаж, говоря "о боже, о боже"".
Это достижение позволило Black Salt продолжать поддерживать проект, не теряя надежды, и теперь студия готовится выпустить первое официальное расширение для Dredge в виде The Pale Reach в ноябре 2023 года.
Разработчики пошли отрываться по полной)
пускай люди радуются.
ну когда такой трешак миллиоными копиями продается то зачем вообще чтот нормальное делать когда можно кал нарисовать мультяшный на коленке и на яхте тусануть
И не говори! Лучше ещё выпустить по больше Ассасинов, Фаркраев и Вочдогсов. Вот настоящие шедевры!