Согласно надёжным инсайдерам, следующей игрой в бесплатной раздаче EGS станет инди-хит Dredge

В честь рождественских и новогодних праздников Epic Games Store предлагает ежедневную раздачу более 16 игр, и последняя утечка, похоже, раскрывает новую загадочную игру, которая станет доступна позже сегодня.

Инсайдер Shiro поделился утечкой в ​​комментарии Reddit. Судя по эмодзи, которые он использовал, совершенно ясно, что речь идет о Dredge. Кроме того, авторитетный инсайдер Billbil-kun подтвердил слухи о том, что следующей игрой в бесплатной раздаче Epic Games Store действительно станет Dredge.

В Dredge игроки берут на себя роль капитана рыболовного траулера, исследующего ряд отдаленных островов, каждый из которых окутан тайной. Продавая свой улов местным жителям и выполняя задания, игроки раскрывают тревожное прошлое каждой области. В игре есть детальное исследование, элементы выживания и акцент на модернизацию лодки игрока с помощью специального оборудования. Игроки должны осторожно перемещаться по туманным ночным морям, избегая опасностей, раскрывая секреты и улучшая возможности своего судна, чтобы достичь более уединенных мест.