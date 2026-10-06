Симулятор пошива платьев Dressmaker был создан ради жены автора, которая из-за болезни отказалась от своей мечты

Не так давно в Steam неожиданным инди-хитом стал детальный симулятор портного Dressmaker, получивший «крайне положительные» отзывы пользователей и полностью окупивший затраты на производство в первые же дни после релиза. За успехом этого необычного проекта скрывается весьма трогательная история... Как оказалось, разработчик создал игру только ради своей супруги, которая не смогла работать дизайнером в реальной жизни из-за тяжелого заболевания.

Соавторами проекта выступили Джонатан Хау-Юн (ранее приложивший руку к Fortnite и Terra Nil) и художница Сабрина Бекер.

Девушка с юности страстно увлекалась шитьем и мечтала сделать дизайн одежды делом всей жизни, однако ее планы разрушил синдром Элерса — Данлоса — врожденное генетическое поражение соединительной ткани. Из-за проблем со связками и постоянных болей в суставах Сабрине пришлось полностью отказаться от работы за раскройным столом и швейной машинкой.

Чтобы вернуть супруге возможность заниматься любимым делом, разработчик Джонатан Хау-Юн, ранее приложивший руку к Fortnite и Terra Nil, решил воссоздать весь производственный процесс пошива в формате видеоигры:

Раньше я считал, что одежда — это просто куски ткани, которые покупают в магазине. Но Сабрина [жена автора] показала мне, что за каждым платьем стоят культура, история и сложнейшие технологии. Видя, как загораются ее глаза при разговоре об этом, я захотел выразить всю эту созидательную радость в игре.

— поделился разработчик.

Dressmaker предлагает достоверную симуляцию ремесла: игроки выбирают типы тканей, учитывают направление долевой нити при косом крое, вырезают лекала, закалывают булавки на портновском манекене и сшивают детали на машинке. Изначально концепт считался рискованным. Хау-Юн показал идею руководству студии Free Lives, однако команда, известная Broforce и GORN, поначалу сомневалась в коммерческом потенциале мирного симулятора. Разработчик в одиночку подготовил рабочий прототип всего за три недели. Пробная сборка мгновенно завирусилась и набрала более 100 тысяч загрузок, после чего студия основала дочерний бренд Cozy Lives специально для полномасштабной разработки игры.

После официального релиза в конце сентября проект за считанные часы окупил затраты на разработку, позволив создателям продолжить выпуск бесплатных контентных обновлений. Сейчас у игры в Steam держиться стабильный онлайн в 20 тысяч активных игроков.