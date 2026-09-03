The Drifter получит киноадаптацию от Sony Pictures - к проекту уже проявили интерес известные режиссёры и сценаристы

Sony Pictures и Game Kitchen приобрели права на экранизацию The Drifter — инди-квеста австралийской студии Powerhoof, который вышел в 2025 году. Над фильмом уже работают несколько продюсеров, включая исполнительных.

По данным Deadline, проект привлёк внимание «топовых режиссёров и сценаристов». Потенциальные авторы уже начали обращаться к киностудиям, предлагая собственные идеи для будущей адаптации.

Оригинальная The Drifter во многом вдохновлена произведениями Стивена Кинга и Майкла Крайтона, а также фильмами Джона Карпентера. Игра рассказывает историю Мика — бродяги, который спустя много лет возвращается в родной город и становится свидетелем убийства. Вскоре героя ловят и топят в озере, однако он неожиданно возвращается к жизни.

После этого Мик начинает собственное расследование, пытаясь выяснить причины произошедшего и разобраться в обстоятельствах своей смерти и возвращения к жизни.

Пока подробности будущего фильма не раскрываются, поэтому неизвестно, кто займётся сценарием и постановкой, а также насколько экранизация будет следовать сюжету оригинальной игры.