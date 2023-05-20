Игра про ленивца-лонгбордиста Driftwood выходит в раннем доступе 1 июня ©

Stoked Sloth Interactive объявила, что игра про ленивца-лонгбордиста Driftwood выходит в раннем доступе на ПК 1 июня 2023 года. В Driftwood вы испытаете скоростной спуск на лонгборде в роли аэродинамического ленивца. Дрифт поможет вам найти идеальный баланс между скоростью и контролем. Проезжайте через крутые повороты, чтобы избежать столкновения с автомобилями и препятствиями, и выполняйте крутые трюки, любуясь прекрасным пейзажем вокруг вас. Эти трюки помогут вам набрать очки, которые откроют новые доски, которые можно комбинировать с различными колесами для разных стилей катания.

Driftwood позволяет вам наслаждаться плавной лонгбордингом в роли Эдди, который будет приобретать новые доски, колеса и одежду, которые улучшат впечатления. Гоняйте по красивым пейзажам под веселые мелодии на заднем плане. Сосредоточьтесь на вибрациях и трюках — у Дрифтвуда нет сюжетной кампании или обязательств.

Погрузитесь в закрытый мир — Driftwood — это не игра с открытым миром; это сфокусированный, минималистский опыт. Веселье в одиночку или соревнование — Driftwood позволяет вам кататься на коньках самостоятельно, преодолевать личные испытания и достигать новых вех или сравнивать свои пробеги в локальных и онлайн-таблицах лидеров. Путешествуйте по недавно открытым трассам на своем фургоне. В Driftwood есть несколько локаций, где вы можете кататься на коньках и дрейфовать в свое удовольствие.