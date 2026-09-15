Drill Core получила юбилейное обновление - появились новые контракты, статистика и расслабленный режим

Издатель tinyBuild и студия Hungry Couch выпустили «Юбилейное обновление» для Drill Core — стратегической игры о добыче ресурсов и управлении шахтёрской базой. Обновление уже доступно на PS5, Xbox Series и ПК в Steam, а на Nintendo Switch появится позднее.

Одним из заметных нововведений стала расширенная статистика после завершения игры. Теперь можно узнать, какой фактический урон нанесли турели и другие оборонительные сооружения за время контракта, что позволит лучше оценивать эффективность выбранной стратегии.

В игру также добавили новое здание, связанное со спонсорскими компаниями. В нём можно выполнять дополнительные задания прямо во время контракта и получать за это награды. При этом сами контракты теперь разрешается добровольно усложнять: более тяжёлые условия повышают риск, но и приносят дополнительные бонусы.

Изменения затронули и специалистов. Во время контракта теперь можно нанимать дополнительных сотрудников помимо тех, что доступны в начале. Правда, каждого специалиста разрешается привлечь только один раз за конкретный контракт.

Разработчики также добавили возможность осматривать базу во время выбора новой технологии или искажения. Для игроков, предпочитающих более спокойный темп, появился «Расслабленный режим», который можно выбрать перед началом контракта.

Среди других нововведений — три бесплатных облика платформ, доступных всем, кто запустит игру до конца сентября, ускорение игрового времени в 3 раза, улучшенное руководство с более последовательными подсказками и очередная серия балансных изменений.

Таким образом, юбилейное обновление заметно расширяет возможности Drill Core, добавляя больше способов управлять контрактами и анализировать результаты, но при этом позволяет при желании сделать игровой процесс менее напряжённым.