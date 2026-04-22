Drill Core выходит на консоли и получает DLC "Мир машин" - добыча ресурсов выходит на новый уровень

Издатель tinyBuild и разработчик Hungry Couch объявили, что стратегическая игра о добыче ресурсов Drill Core выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch уже 28 апреля. В тот же день на ПК и консолях станет доступно дополнение «Мир машин».

Drill Core — это стратегия, в которой игроки берут на себя роль менеджеров платформ в корпорации Drill Core Inc. Их задача — организовать добычу ресурсов, управлять персоналом и защищать операции от угроз, скрывающихся в глубинах технобиома.

Днём игроки отправляют шахтёров собирать ресурсы и механические компоненты, а ночью вынуждены отражать атаки врагов, используя дрон-турели и оборонительные постройки. Проект делает акцент на планировании, развитии базы и постоянной оптимизации добычи.

Дополнение «Мир машин» расширяет игру новыми слоями контента: игрокам станут доступны новые враги, события, боссы и механики исследования. Появятся пять уникальных специалистов с особыми способностями, новые ветки улучшений, система постоянных апгрейдов и механика «Искажения», позволяющая менять условия каждого прохождения.

Также DLC добавит новые уровни сложности и дополнительные испытания для опытных игроков. Разработчики отмечают, что консольная версия получит весь актуальный контент, включая улучшения качества жизни.

Ранее Drill Core вышла в ранний доступ в 2024 году, а полноценный релиз состоялся летом 2025-го. Теперь проект готов расширить аудиторию и на консолях.