Стратегическая шахтерская игра Drill Core анонсирована для PC

Издательство tinyBuild и разработчик Black Skylands компания Hungry Couch анонсировали Drill Core, "стратегическую шахтерскую игру", которая выйдет в раннем доступе для ПК в Steam в 4 квартале 2024 года.

Drill Core - это стратегическая игра про добычу полезных ископаемых. Докопайтесь до центра планеты, найдите редкие материалы и защититесь от нападения инопланетян, построив свою базу для добывающей платформы и спланировав наилучший способ разбогатеть.

Заставьте других делать за вас тяжелую работу, управляя собственной командой шахтеров, чтобы спуститься глубже в ядро планеты. Углубляйтесь в работу, инвестируя в казармы, фабрики и новые технологии, чтобы ваша колония была сильной и достигла ядра планеты. Принимайте важные корпоративные решения, например, укрепляйте оборону своей платформы с помощью турелей и охранников, чтобы обезопасить всех, или отправляйтесь на поиски славы и больших наград, сосредоточившись на раскопках. Будьте внимательны, ведь с наступлением ночи инопланетяне будут нападать как сверху, так и снизу, подвергая опасности ваши драгоценные доходы.

Каждая миссия уникальна, с процедурно генерируемыми планетами, монстрами и условиями, чтобы проверить вашу стратегию. Удастся ли вам сдвинуть с мертвой точки и сорвать наступление или все это выше ваших сил? Собирайте ценные ресурсы по мере добычи, чтобы потратить их на модернизацию буровой установки и наем новых рабочих для оптимизации работы. Каждая успешная миссия открывает новые обновления для вашей платформы, поэтому тщательно планируйте и выбирайте подходящие инструменты для работы. Как глубоко вы заберетесь в следующий раз? Издатель tinyBuild и разработчик Black Skylands Hungry Couch анонсировали Drill Core, "стратегическую шахтерскую игру", которая выйдет в Early Access для PC через Steam в 4 квартале 2024 года.