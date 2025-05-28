Стратегическая шахтерская игра Drill Core выйдет из раннего доступа 17 июля

Издатель tinyBuild и разработчик Hungry Couch объявили дату выхода Drill Core — стратегической игры про добычу полезных ископаемых. Игра покинет ранний доступ на PC в Steam 17 июля, а версия для Nintendo Switch появится в 2025 году. Ранний доступ для ПК стартовал 12 сентября прошлого года.

Drill Core предлагает игрокам копать в центре планеты, добывая редкие ресурсы и защищаясь от нападений инопланетян. Ваша задача — построить базу-платформу, управлять командой шахтеров и грамотно инвестировать в казармы, фабрики и технологии, чтобы продвигаться глубже к ядру планеты.

В игре предстоит принимать важные решения: укреплять оборону с помощью турелей и охранников или сосредоточиться на добыче и больших наградах. Ночью враги атакуют как сверху, так и снизу, угрожая вашим доходам и безопасности колонии.

Каждая миссия уникальна: процедурно генерируемые планеты, монстры и условия проверят вашу стратегию. Собирайте ресурсы для модернизации буровой установки и найма новых работников. Успех открывает новые улучшения и возможности развития.

Ключевые особенности Drill Core: добыча полезных ископаемых, управление командой, строительство базы, защита от пришельцев, уникальные миссии с рандомизацией и стильный пиксель-арт. Готовы пробуриться до самого ядра?