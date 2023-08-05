Нарисованный от руки 2D-файтинг-платформер Drill Man Rumble выйдет на ПК и консолях в ноябре ©

Тайваньский независимый издатель игр Neon Doctrine и китайский разработчик инди-игр Hunter Studio объявили, что их нарисованный от руки многопользовательский 2D-файтинг-платформер Drill Man Rumble выйдет на ПК и консолях в ноябре этого года.

В этом быстро стремительном экшене вы выступаете в роли воина-строителя, номинированного вашим племенем для участия в Великом турнире. Принесите честь и славу своему племени, выбрав одного из 11 бурильщиков и сразитесь с ним в различных режимах одиночной и многопользовательской игры. Вы должны овладеть уникальной способностью своего Бурильщика и, прежде всего, избегать ударов — один удар убьет вас.

В Drill Man Rumble вы должны проявить себя как самый грозный бурильщик в многопользовательском режиме арены для четырех игроков (онлайн или офлайн), выследить своих собратьев-бурильщиков ради спорта (и богатства) в бесконечной игре для восьми игроков. Bounty Mode или DIY (Drill It Yourself) в однопользовательской сюжетной кампании Drill Mountain. Но это не все; Буровые войны столкнутся с серьезными испытаниями платформера и использует такие навыки, как Rebounding Mayhem и Super Speed. Будь то онлайн или оффлайн, мир Drill Man Rumble станет для вас испытанием, пока вы будете стремиться стать чемпионом.