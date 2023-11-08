DRIVE Rally анонсирована для PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и ПК

Pixel Perfect Dude анонсировала #DRIVE Rally для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, ПК (Steam, Epic Games Store, GOG) и Mac. Она будет выпущена в 2024 году.

#DRIVE Rally не только передает дух 90-х, но и вновь зажигает его для нового поколения водителей. Независимо от того, являетесь ли вы ветераном грунтовых дорог или новичком, просто желающим намочить шины, эта игра позволит вам снова и снова менять определение скорости.

Особенности: