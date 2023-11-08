DRIVE Rally анонсирована для PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и ПК

Pixel Perfect Dude анонсировала #DRIVE Rally для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, ПК (Steam, Epic Games Store, GOG) и Mac. Она будет выпущена в 2024 году.
#DRIVE Rally не только передает дух 90-х, но и вновь зажигает его для нового поколения водителей. Независимо от того, являетесь ли вы ветераном грунтовых дорог или новичком, просто желающим намочить шины, эта игра позволит вам снова и снова менять определение скорости.
Особенности:
- Мир #DRIVE – от солнечных пейзажей Драйк Крамбс, шепота леса Хольцберга до холодной пустыни Ревонтули. Отправьтесь в путешествие в разнообразный мир, который вы раньше не видели в гоночных играх.
- Легендарные автомобили. Садитесь за руль легендарных раллийных автомобилей, в том числе Das Holzwagen, The Doggo, The Bobond и многих других. На этот раз мы отправляемся в 90-е, так что будет и что-то новое.
- Увлеченные штурманы. Ваш штурман может стать для вас самым большим болельщиком и самым строгим судьей. Это партнерство, основанное на производительности и эмоциях. Празднуйте победы вместе, но будьте готовы столкнуться с критикой в случае неудач.
- #DRIVE Design – создавайте свои автомобили с нуля, соответствующие вашему гоночному стилю, и участвуйте в ралли по-своему. Персонализируйте кузов, лакокрасочное покрытие, наклейки, а затем добавьте вишенку сверху с помощью индивидуальных украшений.
- #DRIVE Arcade Mechanics – достаточно простая для новичков, но захватывающая, сложная и требовательная по своей глубине. Это система управления, призванная вернуть удовольствие от гоночных игр.
- Возрождение ретро – #DRIVE Rally наполнено воспоминаниями, отсылками и пасхальными яйцами, которые заставят любого автолюбителя отправиться в путешествие по воспоминаниям.
- Фоторежим. Проявите творческий подход и запечатлейте самые яркие моменты ралли #DRIVE. Регулируйте ракурсы, переключайте фильтры, сходите с ума. Создайте идеальный снимок и поделитесь им с друзьями.