Бывший продюсер Driveclub похвалил игру и отметил, что вернется для ремастера на PlayStation 5

PlayStation уже давно является частью жанра гоночных игр, экспериментируя с различными франшизами, такими как Motorstorm и Gran Turismo.

PlayStation также выпустила Driveclub, в течение первого года существования PS4. Игра была наделена социальным гоночным опытом, который передает ощущение молниеносной скорости на всех типах суперкаров. Хотя она не произвела большого впечатления, оригинальные разработчики и фанаты продолжают вспоминать игру с теплотой.

Фанаты гонок в настоящее время жаждут разнообразия, поскольку несколько основных франшиз составляют большую часть современных гоночных игр. В эту эпоху очень не хватает таких игр, как Burnout, Driveclub и других.

Как и разработчики, фанаты также считают Driveclub забытой жемчужиной. В частности, визуальные эффекты игры продолжают выделяться своим захватывающим художественным стилем, который отображал фотореализм, несмотря на технические ограничения последнего поколения.

В твиттере пользователь отметил, что Driveclub все еще выглядит на уровне современных игр AAA все эти годы, и вскоре к обсуждению присоединился продюсер. По словам Роджера Годфри, игра остается для него вершиной карьеры.

Он также выразил желание поработать над ремастером игры для PS5. Это важно, поскольку Driveclub, несмотря на множество положительных моментов, по-прежнему работает на PS5 с низким разрешением и 30 FPS.

Evolution Studio, команда, стоящая за Driveclub и Motostorm, была закрыта после того, как игра не оправдала ожиданий PlayStation. Однако Роджер Годфри готов сотрудничать со многими оригинальными разработчиками над проектом ремастера.

PlayStation также недавно приобрела репутацию слишком сосредоточенной на ремастерах. К сожалению, Driveclub вряд ли получит такое же отношение, поскольку игровой гигант отдает предпочтение крупным проектам, таким как Spider-Man и God of War, при рассмотрении ремастеров.

Тем не менее, такие фанатские проекты, как эмулятор ShadPS4, могли бы вдохнуть новую жизнь в эти малоизвестные игры на ПК.