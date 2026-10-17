Driveclub получила нативный порт для ПК: 8K, разблокированная частота кадров, управление с клавиатуры и мыши

Эксклюзив для PlayStation 4 — гоночный симулятор Driveclub — теперь можно запустить на ПК благодаря DriveClub Recomp 0.1.1 от OverkillLabs3: это решение запускает оригинальный x86-64 код игры непосредственно в Windows, транслируя графические команды в API Vulkan. Для работы проекта требуются оригинальные файлы Driveclub для PS4 (версия CUSA00093, обновлённая до версии 1.28).

Ключевой особенностью DriveClub Recomp является поддержка разрешений от 720p до 8K, работа с ультраширокими мониторами, отсутствие ограничений по частоте кадров, а также поддержка клавиатуры, мыши и игровых контроллеров. По заявлению автора, при использовании видеокарты GeForce RTX 5070 Ti и процессора Ryzen 7 5800X3D игра выдаёт около 60 FPS в разрешении 4K даже в самых ресурсоёмких сценах. Стоит отметить, что эти данные предоставлены самим разработчиком и не являются результатами независимого тестирования.

Проект от OverkillLabs3 позволяет запускать оригинальный x86-64 код игры непосредственно на процессоре ПК, без эмуляции центрального процессора консоли PS4. Для этого разработчики реализовали системные библиотеки консоли заново, а графические инструкции транслируют в API Vulkan — подход, в некотором смысле схожий с принципами работы Wine и DXVK.

Нативное выполнение x86-64 кода без эмуляции CPU. Разрешение рендеринга и вывода изображения — от 720p до 8K, с поддержкой сверхширокоформатных мониторов и коррекцией поля зрения (FOV).

Частота кадров: 30 FPS, 60 FPS или без ограничений (при сохранении нормальной скорости игрового процесса).

Поддержка клавиатуры, мыши и геймпадов (Xbox, PlayStation, Switch Pro, 8BitDo).

Готовые пресеты настроек: «Портативный», «Низкий», «Средний», «Высокий» и «Ультра».

Использование API Vulkan 1.3 и автоматическая активация технологии Resizable BAR (если она поддерживается оборудованием).

Возможность отключения размытия в движении и глубины резкости, изменения барьеров, а также настройки фоторежима.

Режимы отражений: динамические (в реальном времени) или статические (обновление отражений замораживается для повышения производительности).

Поддержка модификаций через отдельную папку.

В версии 0.1.1 добавлена ​​возможность разблокировки DLC — доступа к дополнительному контенту, который уже присутствует в файлах игры.

По заявлению разработчика, игра полностью функциональна: от меню и непосредственно гонок до фоторежима и системы сохранений. Обеспечена совместимость с видеокартами AMD и Intel через API Vulkan, хотя все опубликованные тесты проводились исключительно на графических процессорах NVIDIA.