Driveclub, самую красивую гоночную игру для PS4, удалось запустить на эмуляторе shadPS4

Прошло десять лет с момента запуска DriveClub, а неудачная гоночная игра Sony все еще в мыслях многих поклонников жанра... и «подпольных» программистов, которые оживляют сцену эмуляции PS4 на ПК.

Воодушевленные недавним прогрессом, достигнутым с эмуляцией Bloodborne для PS4 на ПК, независимые разработчики, входящие в команду ShadPS4, пытаются совершить подвиг, который считался невозможным еще несколько лет назад, а именно запустить DriveClub на ПК, возможно, с поддержкой разрешения 4K и 60 кадров в секунду.

В любом случае, коллектив программистов ShadPS4 только что начал работать над эмулированной версией гоночного блокбастера от Evolution Studios, закрытой Sony в 2016 году: на момент написания статьи DriveClub еще не находится в играбельной форме, с основным приложением, которое запускается правильно, а затем зависает на главном экране.

Учитывая усилия, приложенные «подпольными» программистами для исполнения мечты тех, кто хотел исследовать Ярнам на ПК в роли Охотника из Bloodborne, очевидно, есть те, кто надеется на появление в скором времени дальнейших обновлений относительно возможности игры в DriveClub на ПК с эмулятором PlayStation 4.