Driveclub стала почти полностью играбельна на PC в 60 FPS через эмулятор shadPS4

В апреле текущего года эмулятор shadPS4 получил обновление 0.8.0, в котором была улучшена совместимость, благодаря чему гоночный эксклюзив Driveclub наконец-то стал запускаться. Тем не менее, эмулятор не умел корректно обрабатывать графику игры:

За прошедшие несколько месяцев создатели shadPS4 достигли значительного прогресса в эмуляции, благодаря чему на кастомных билдах последней версии эмулятора игра уже научилась работать в 60 FPS, а графика стала заметно лучше и ближе к оригинальной игре.

В игре еще наблюдаются графические проблемы (особенно в дневное время), тем не менее, такой прогресс не может не радовать. Возможно, что уже в ближайшие месяцы Driveclub присоединится к Bloodborne и станет полностью играбельной на PC.