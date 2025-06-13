Driveclub стала почти полностью играбельна на PC в 60 FPS через эмулятор shadPS4

В апреле текущего года эмулятор shadPS4 получил обновление 0.8.0, в котором была улучшена совместимость, благодаря чему гоночный эксклюзив Driveclub наконец-то стал запускаться. Тем не менее, эмулятор не умел корректно обрабатывать графику игры:
За прошедшие несколько месяцев создатели shadPS4 достигли значительного прогресса в эмуляции, благодаря чему на кастомных билдах последней версии эмулятора игра уже научилась работать в 60 FPS, а графика стала заметно лучше и ближе к оригинальной игре.
В игре еще наблюдаются графические проблемы (особенно в дневное время), тем не менее, такой прогресс не может не радовать. Возможно, что уже в ближайшие месяцы Driveclub присоединится к Bloodborne и станет полностью играбельной на PC.
Жаль порта нету, левые эмули юзать не охота
Левые это как?
Это не правые ;)
Я больше пяти десятков игр прошёл через эмуляторы. В большинстве случаев настраивал только управление.
Графон и физика в своё время тащили нереально. Жаль на релизе игра вышла в кошмарном состоянии и еле работала.
Сама игра работала, там с онлайном были проблемы.
А толку, если эти клованы из последних трёх релизов убрали возможность устанавливать игры?
Driveclub стала почти полностью играбельна на PC в 60 FPS
ух тупые разрабы, оптимизацию не могут сделать !
через эмулятор shadPS4
а... тогда ладно