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DriveClub 06.10.2014
Симулятор, Мультиплеер, Гонки, Автомобили, Мотоциклы, Виртуальная реальность
7.2 636 оценок

Driveclub стала почти полностью играбельна на PC в 60 FPS через эмулятор shadPS4

AceTheKing AceTheKing

В апреле текущего года эмулятор shadPS4 получил обновление 0.8.0, в котором была улучшена совместимость, благодаря чему гоночный эксклюзив Driveclub наконец-то стал запускаться. Тем не менее, эмулятор не умел корректно обрабатывать графику игры:

Новая версия эмулятора shadPS4 позволяет опробовать геймплей гоночного эксклюзива DriveClub

За прошедшие несколько месяцев создатели shadPS4 достигли значительного прогресса в эмуляции, благодаря чему на кастомных билдах последней версии эмулятора игра уже научилась работать в 60 FPS, а графика стала заметно лучше и ближе к оригинальной игре.

В игре еще наблюдаются графические проблемы (особенно в дневное время), тем не менее, такой прогресс не может не радовать. Возможно, что уже в ближайшие месяцы Driveclub присоединится к Bloodborne и станет полностью играбельной на PC.

shadPS4 - эмулятор PlayStation 4 [v0.9.0]
24
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Nereteresis

Жаль порта нету, левые эмули юзать не охота

11
utmuk

Левые это как?

4
Nereteresis utmuk

Это не правые ;)

6
Legend_of_the_Hero

Я больше пяти десятков игр прошёл через эмуляторы. В большинстве случаев настраивал только управление.

2
GraF68ru

Графон и физика в своё время тащили нереально. Жаль на релизе игра вышла в кошмарном состоянии и еле работала.

3
demanik1

Сама игра работала, там с онлайном были проблемы.

CounterShade

А толку, если эти клованы из последних трёх релизов убрали возможность устанавливать игры?

2
AGS37

Driveclub стала почти полностью играбельна на PC в 60 FPS

ух тупые разрабы, оптимизацию не могут сделать !

через эмулятор shadPS4

а... тогда ладно