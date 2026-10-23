Нативный ПК-порт Driveclub получил DLSS, FSR 3.1, HDR10 и исправления критических зависаний

Разработчик OverkillLabs3 выпустил крупное обновление неофициального ПК-порта Driveclub. Версия DriveClub Recomp 0.3.0 от 23 октября получила современные технологии масштабирования изображения, HDR10, улучшенную поддержку рулей и многочисленные исправления стабильности.

Проект позволяет выполнять оригинальный код версии Driveclub для PS4 непосредственно на процессоре ПК, заменяя системные библиотеки консоли собственными реализациями и преобразуя графические операции для Vulkan.

Одним из главных нововведений стала полноценная поддержка DLSS и FSR 3.1. Если раньше проект в основном предлагал сглаживание при исходном разрешении, то теперь доступны режимы масштабирования от Quality до Ultra Performance. Также появился вывод HDR10 на совместимые дисплеи.

Разработчик переработал систему Force Feedback для рулей, добавил дополнительные настройки обратной связи, поддержку отдельных USB-педалей, ручного тормоза и устройств Fanatec. Одновременно был включён двухпоточный рендеринг, оптимизирована обработка графических команд и работа кэша текстур.

Изменения затронули и графику. В новой версии уменьшено преждевременное исчезновение объектов, исправлено освещение в тоннелях и ряд дефектов поверхности трасс. Для мониторов с G-Sync и FreeSync улучшена работа VRR.

Особое внимание уделили стабильности. В DriveClub Recomp 0.3.0 исправлены зависания после завершения гонок, перезапуска соревнований и возвращения в главное меню. Также устранены несколько причин аварийного завершения при использовании DLSS и переполнении видеопамяти на видеокартах с 4 ГБ VRAM.

Для видеокарт AMD были внесены дополнительные исправления против потери графического устройства и появления белых квадратов на изображении. При этом эффективность части изменений пока окончательно не подтверждена: некоторые пользователи Linux сообщают о сохраняющихся графических проблемах.

Разработчики не публиковали стандартизированных тестов производительности до и после обновления, поэтому оценить прирост FPS в процентах пока невозможно.

Готовая сборка DriveClub Recomp 0.3.0 уже доступна публично. Для запуска необходимо использовать собственный дамп игры — игровые данные в проект не входят.