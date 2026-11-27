В сети появилась новая демонстрация неофициального ПК-порта гоночного эксклюзива PlayStation 4 Driveclub, основанного на статической рекомпиляции. На этот раз энтузиаст протестировал DriveClub Recomp версии 0.4.2, продемонстрировав производительность игры при различных графических настройках и сценариях нагрузки.

Для тестирования использовался компьютер с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D, видеокартой ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 OC, 64 ГБ оперативной памяти DDR5-6000 CL30 и SSD WD Black SN850X объёмом 4 ТБ.

Видеоролик включает серию тестов с графическими настройками PS4 и Ultra как в одиночных заездах, так и в гонках с восемью автомобилями. В отдельных сценах частота кадров достигает 200 FPS. Автор отмечает отличную производительность, несмотря на отдельные просадки частоты кадров. Автор намерен использовать результаты этих тестов для сравнения с будущими версиями проекта.

На данный момент проект поддерживает полноценные гонки, фоторежим, сохранения, трофеи, многопользовательские сессии и разблокированную частоту кадров без изменения скорости игрового процесса. Также реализована поддержка видеокарт NVIDIA, AMD и Intel, игровых рулей с обратной связью, педалей, механических коробок передач и USB-ручников.

Отдельного внимания заслуживает инструментарий для создания модификаций, позволяющий изменять автомобили, трассы, текстуры, шейдеры, звуковое сопровождение и Lua-скрипты, а также создавать собственные графические фильтры.