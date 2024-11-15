Стало известно, сколько денег Sony потратила на разработку DriveClub

Бывший исполнительный продюсер Evolution Studios Люк Дэвис раскрыл весьма любопытные детали о разработке Driveclub. Оказывается, Sony вложила в свой амбициозный гоночный проект более 90 миллионов долларов.

На создание самой игры ушло около 60 миллионов — над ней работало целых 200 человек. К тому же компания не поскупилась на контент для сезонного пропуска, выделив дополнительные 20 миллионов. А вот версия для PlayStation VR, которой занималась команда из 50 сотрудников, обошлась в 10 миллионов.

Правда, даже неплохие продажи — 2 миллиона копий к лету 2015 года — не помогли студии удержаться на плаву. Sony явно рассчитывала, что их ответ Forza Horizon выступит куда успешнее, а потому уже весной 2016 года Evolution Studios закрыли. Так и закончилась история амбициозного проекта, стартовавшего в конце 2014 года.