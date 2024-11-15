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DriveClub 06.10.2014
Симулятор, Мультиплеер, Гонки, Автомобили, Мотоциклы, Виртуальная реальность
7.2 635 оценок

Стало известно, сколько денег Sony потратила на разработку DriveClub

Lunersun
Новости

Бывший исполнительный продюсер Evolution Studios Люк Дэвис раскрыл весьма любопытные детали о разработке Driveclub. Оказывается, Sony вложила в свой амбициозный гоночный проект более 90 миллионов долларов.

На создание самой игры ушло около 60 миллионов — над ней работало целых 200 человек. К тому же компания не поскупилась на контент для сезонного пропуска, выделив дополнительные 20 миллионов. А вот версия для PlayStation VR, которой занималась команда из 50 сотрудников, обошлась в 10 миллионов.

Правда, даже неплохие продажи — 2 миллиона копий к лету 2015 года — не помогли студии удержаться на плаву. Sony явно рассчитывала, что их ответ Forza Horizon выступит куда успешнее, а потому уже весной 2016 года Evolution Studios закрыли. Так и закончилась история амбициозного проекта, стартовавшего в конце 2014 года.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
UnstoppableMaddox

а на пк порт будет

1
Xavel

Это реально топ игра! Хотя бы на Пк выпустили что ли!!

1
MunchkiN 616

сам не играл но по роликам выглядела достойно ощущалась как некстген

0
spaMER_ID

В реальности графон, как графон. Ещё и без какого-либо сглаживания.

0
IbruhmanI

Лучшая графика за всю историю человечества, даже в фильмах не всегда так хорошо, а что уж говорить про нынешнюю графику)

-4