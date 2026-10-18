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Driver 27.09.1999
Экшен, Симулятор
8.3 221 оценка

Driver и Driver 2 начинают объединяться: в REDRIVER2 уже работают города и машины из первой части

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Разработчик REDRIVER2 показал новую демонстрацию проекта, в которой контент первой Driver уже работает вместе с механиками Driver 2. В ролике можно выбрать города из оригинальной игры, загрузить их и свободно ездить по улицам. На картах также работают автомобили из первой части: Таннер может выйти из машины, подойти к другой и пересесть в неё.

Такое объединение стало возможным благодаря работе команды OpenDriver2. REDRIVER2 представляет собой нативный PC-порт Driver 2, созданный путём обратной разработки оригинальной версии для PlayStation. Разработчики полностью разобрали игру и перевели её MIPS-код обратно в C, поэтому проект работает на ПК без эмулятора.

Параллельно команда развивает OpenDriverEngine — отдельный проект, цель которого заключается в запуске Driver и Driver 2 на одной кодовой базе. Согласно официальному описанию, уровни первой Driver уже можно обрабатывать специальным конвертером, а остальная игровая логика воссоздаётся с помощью Lua. При этом физика Driver 2 сохраняется и расширяется новыми возможностями.

Новая демонстрация показывает, что работа вышла далеко за пределы простой загрузки карт. Города первой Driver уже можно исследовать с привычной для Driver 2 механикой выхода из автомобиля и пересадки в другие машины. В результате проект постепенно превращается в единую PC-версию, способную объединить контент обеих классических частей серии.

ПК 1
28
19
Комментарии:  19
Ваш комментарий
Искусственный интеллeкт

первый Driver - легендарная игра. чего только стоил экзамен в самом начале, в гараже, который могли пройти только 10% игроков...

12
Твой сосед стучит

https://github.com/OpenPortroid/ArmyOfTwoRecompilation
Army of Two. Пробуйте. На русском кстати всё.

На основе XBE Recomp. Пример с BLACK и Splinter Cell DA.
https://github.com/OAleex/ShaolinMonksRecomp xbox версия
https://github.com/crazyriddler/FinestHourRemastered xbox версия

На основе XBE Recomp намного качественный порт, чем остальные нейрослопы.

9
ZNGRU

Моя первая и самая любимая видеоигра.

9
sergeu78

сложная игра

6
ДЕНИСКА_омск

картинку классно подтянули почти как на PS2 теперь выглядит

4
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