Driver и Driver 2 начинают объединяться: в REDRIVER2 уже работают города и машины из первой части

Разработчик REDRIVER2 показал новую демонстрацию проекта, в которой контент первой Driver уже работает вместе с механиками Driver 2. В ролике можно выбрать города из оригинальной игры, загрузить их и свободно ездить по улицам. На картах также работают автомобили из первой части: Таннер может выйти из машины, подойти к другой и пересесть в неё.

Такое объединение стало возможным благодаря работе команды OpenDriver2. REDRIVER2 представляет собой нативный PC-порт Driver 2, созданный путём обратной разработки оригинальной версии для PlayStation. Разработчики полностью разобрали игру и перевели её MIPS-код обратно в C, поэтому проект работает на ПК без эмулятора.

Параллельно команда развивает OpenDriverEngine — отдельный проект, цель которого заключается в запуске Driver и Driver 2 на одной кодовой базе. Согласно официальному описанию, уровни первой Driver уже можно обрабатывать специальным конвертером, а остальная игровая логика воссоздаётся с помощью Lua. При этом физика Driver 2 сохраняется и расширяется новыми возможностями.

Новая демонстрация показывает, что работа вышла далеко за пределы простой загрузки карт. Города первой Driver уже можно исследовать с привычной для Driver 2 механикой выхода из автомобиля и пересадки в другие машины. В результате проект постепенно превращается в единую PC-версию, способную объединить контент обеих классических частей серии.