Энтузиаст показал Driver 2 на движке Unreal Engine 5 с использованием технологий Lumen, Nanite и DLSS 5

Пользователь YouTube под ником «Melhem Sfeir» опубликовал интересный ролик, демонстрирующий карту Гаваны из игры Driver 2, воссозданную на движке Unreal Engine 5. Автор проекта использовал технологии Lumen, Nanite и NVIDIA DLSS 5, чтобы показать, как мог бы выглядеть потенциальный ремейк.

Оригинальная Driver 2 вышла на консоли PlayStation в ноябре 2000 года. Честно говоря, результат работы энтузиаста мне очень понравился. Единственный недостаток — использование старых 2D-спрайтов для растений и деревьев: на фоне высококачественной графики они смотрятся неуместно.

Стоит отметить, что публичный релиз этой демо-версии не планируется: проект был создан исключительно ради удовольствия и для пополнения портфолио.