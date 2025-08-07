Анонсирована дата начала плейтеста гоночного экшена Drivers of the Apocalypse

Разработчик одиночка Юсси Кемппайнен, известный по работе в Remedy Games, объявил о скором начале игрового тестирования своего проекта Drivers of the Apocalypse. На своей странице в социальной сети X он сообщил, что плейтест стартует в следующий вторник, 12 августа.

Все желающие могут принять участие в тестировании, для этого необходимо зайти на страницу игры в Steam и нажать кнопку Запросить доступ. Также разработчик призывает добавлять игру в список желаемого.

Drivers of the Apocalypse представляет собой гоночный экшен в постапокалиптическом сеттинге. Игрокам предстоит сражаться с конвоями вражеской техники, уничтожать мощных боссов и выживать в пустошах. Одной из ключевых особенностей игры является механика угона вражеских автомобилей прямо во время боя, что позволяет игроку продолжать сражение даже после потери собственного транспорта. Проект разрабатывается для ПК, Mac и Steam OS студией Dinosaurs Are Better, а издателем выступит Bonus Stage Publishing. Дата полноценного релиза пока не объявлена.