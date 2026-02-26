Вышел новый трейлер боевых гонок - Drivers of the Apocalypse

Трейлер представляет собой демонстрацию игрового процесса постапокалиптического экшена Drivers of the Apocalypse, разработанного студией Dinosaurs Are Better. Трейлер был представлен в рамках мероприятия IGN Fan Fest 2026. Сеттинг игры - пустоши в стиле «Безумного Макса», где игроки сражаются с бандами и конвоями.

Сюжет: Вы играете за Артемиду, начинающего наемника из отряда Thunder Strike Force.

Главная фишка: Возможность прыгать из машины в машину прямо во время боя. Можно ослабить вражеский транспорт огнем, а затем угнать его, чтобы продолжить хаос на новых колесах.

Кастомизация: В игре есть глубокая система настройки машин — от покраски и наклеек до установки различных пушек и улучшений.

Бои и боссы: Показаны динамичные перестрелки с использованием бортового вооружения и сражения с огромными боссами-конвоями.

Дата выхода пока не объявлена, но ожидается в 2026 году.