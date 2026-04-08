Тетрис встречает стратегию: после успешного запуска на ПК, Drop Duchy заглянет на PS5 в конце апреля

Поклонникам классического "Тетрис" стоит присмотреться к необычному гибриду жанров — Drop Duchy, который уже успел завоевать признание на ПК и теперь готовится к релизу на PlayStation 5.

Как сообщает Gematsu, расширенное издание Drop Duchy: Complete Edition выйдет 21 апреля 2026 года. Проект от Sleepy Mill Studio при поддержке The Arcade Crew предлагает свежий взгляд на стратегию и головоломку.

Игровой процесс сочетает знакомую механику размещения фигур в духе «Тетриса» с элементами градостроительства: игроки размещают участки земли и здания на сетке, стараясь максимально эффективно использовать пространство и ресурсы. При этом система дополняется rogue-lite механиками и элементами построения колоды, что делает каждое прохождение уникальным.

На ПК игра получила высокие оценки в Steam и положительные отзывы критиков, что позволило ей быстро завоевать аудиторию.

Апрель обещает быть насыщенным месяцем для PS5, однако Drop Duchy вполне может стать приятным открытием для тех, кто ищет нестандартную стратегию с высоким уровнем реиграбельности и оригинальными идеями.