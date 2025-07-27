Авторы Drova - Forsaken Kin выпустили патч 1.3.3 и готовят улучшенный визуал. Следующий проект в пре-альфе

Разработчики из Just2D только что выпустили патч 1.3.3, содержащий небольшие исправления ошибок.
- Кулаки теперь корректно активируют эффекты Талисмана Ловца Потока и Талисмана Ветра.
- Автоматическое чтение письма при нахождении Странной Реликвии в шахте с пропавшими людьми.
- Путь к разрушенному Первобытному Лесу теперь закрывается сразу после достижения таверны.
- Исправлен коллайдер, из-за которого был возможен нежелательный Туманный Шаг.
- Исправлено множество опечаток.
- Исправлены некоторые коллайдеры в мире, чтобы снизить вероятность застревания.
Также есть новости о следующем проекте c рабочим названием Project Topas. Проект находится в пре-альфа тестировании. Визуально он будет получше Drova, но т.к. обе игры на Unity, разработчики собираются внедрить улучшенный визуал в Drova - Forsaken Kin.
На скриншотах или в девблоге, можно увидеть несколько примеров, где персонажи теперь выглядят более детально, с менее удлиненными пропорциями. Окружение также получило ряд изменений, которые заметны в сравнении с оригиналом. Также планируется обогатить анимации персонажей. На текущий момент разработчики проводят опрос в дискорде об изменениях в арт-стиле Drova.
а что бы сразу не сделать 2д покрасивше? зачем эта пикселизация изначально? как там underail infusion поживает? есть новости? игра инди но получше фаляутов 1-2
на то оно и инди, чтобы уделять больше времени более важным аспектам игры
Во, это уже смотрится вполне нормально, глаза не выкалываются об пиксели.
Так и не понял, в первой игре будет улучшенный визуал или только во второй?
Респавн врагов есть?
Великолепная РПГ