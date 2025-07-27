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Drova - Forsaken Kin 15.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Инди, Вид сверху
7.6 77 оценок

Авторы Drova - Forsaken Kin выпустили патч 1.3.3 и готовят улучшенный визуал. Следующий проект в пре-альфе

Procy_on Procy_on

Разработчики из Just2D только что выпустили патч 1.3.3, содержащий небольшие исправления ошибок.

  • Кулаки теперь корректно активируют эффекты Талисмана Ловца Потока и Талисмана Ветра.
  • Автоматическое чтение письма при нахождении Странной Реликвии в шахте с пропавшими людьми.
  • Путь к разрушенному Первобытному Лесу теперь закрывается сразу после достижения таверны.
  • Исправлен коллайдер, из-за которого был возможен нежелательный Туманный Шаг.
  • Исправлено множество опечаток.
  • Исправлены некоторые коллайдеры в мире, чтобы снизить вероятность застревания.

Также есть новости о следующем проекте c рабочим названием Project Topas. Проект находится в пре-альфа тестировании. Визуально он будет получше Drova, но т.к. обе игры на Unity, разработчики собираются внедрить улучшенный визуал в Drova - Forsaken Kin.

На скриншотах или в девблоге, можно увидеть несколько примеров, где персонажи теперь выглядят более детально, с менее удлиненными пропорциями. Окружение также получило ряд изменений, которые заметны в сравнении с оригиналом. Также планируется обогатить анимации персонажей. На текущий момент разработчики проводят опрос в дискорде об изменениях в арт-стиле Drova.

25
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
вовец

а что бы сразу не сделать 2д покрасивше? зачем эта пикселизация изначально? как там underail infusion поживает? есть новости? игра инди но получше фаляутов 1-2

4
Werew01f

на то оно и инди, чтобы уделять больше времени более важным аспектам игры

Кей Овальд

Во, это уже смотрится вполне нормально, глаза не выкалываются об пиксели.
Так и не понял, в первой игре будет улучшенный визуал или только во второй?

3
Vince Menson

Респавн врагов есть?

1
MovableAlbin

Великолепная РПГ