Для Drova: Forsaken Kin вышло обновление 1.2.2, разработчики спрашивают, какие заклинания добавить в RPG

Drova: Forsaken Kin получила свое первое обновление в этом году. После масштабного обновления в декабре студия Just2D готовит к выпуску следующую версию игры, которая станет последним подобным крупным обновлением. В 1.2.2 в основном исправлены ошибки.

Помимо самого патча, разработчики также выпустили опрос. В нем разработчики просят поделиться идеями новых заклинаний, которые поклонники игры хотели бы увидеть в финальном обновлении 1.3 "The Flesh Rises". После недели работы над этим обновлением у команды уже есть "классные идеи" для новых заклинаний, но они не исключают, что добавят еще несколько в арсенал.

Студия подчеркнула, что не все идеи фанатов могут попасть в игру, не в последнюю очередь из-за потенциальных проблем с их реализацией в рамках конкретных игровых систем. Тем не менее, это последний шанс официально добавить такие идеи. Версия 1.3 ознаменует окончание активной разработки Drov: Forsaken Kin, так как Just2D планирует сосредоточиться на своем следующем проекте - также ролевой игре.