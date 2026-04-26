Drova: Forsaken Kin вышла на смартфонах - "пиксельная Готика" уже доступна в Play Маркете и App Store

Пиксельная RPG Drova: Forsaken Kin, вдохновлённая классикой вроде "Готики", вышла на мобильных устройствах.

Разработкой занималась студия Just2D, а издателем выступила Deck13. Игра уже доступна в Google Play и App Store по цене около $9. Перед покупкой пользователи могут бесплатно опробовать первую локацию.

Для мобильной версии интерфейс адаптировали под сенсорное управление: можно настраивать размер кнопок, их расположение и схему управления. Также заявлена поддержка геймпадов. Русской локализации по-прежнему нет — её не было и в версии для ПК.

Изначально игра вышла на компьютерах 15 октября 2024 года и получила «очень положительные» отзывы в Steam. События разворачиваются в мрачном мире, вдохновлённом кельтской мифологией: люди подчинили духов природы, но это привело к катастрофическим последствиям.

Игрок начинает путь практически без ресурсов и постепенно оказывается втянутым в противостояние двух фракций, между которыми предстоит сделать выбор.

Проект делает ставку на вручную созданный открытый мир, NPC с расписанием, нелинейные задания и боевую систему, основанную на управлении энергией. Важную роль также играют крафт, исследование и развитие персонажа. Полное прохождение может занять более 40 часов.