Drova: Forsaken Kin вышла на смартфонах - "пиксельная Готика" уже доступна в Play Маркете и App Store

Пиксельная RPG Drova: Forsaken Kin, вдохновлённая классикой вроде "Готики", вышла на мобильных устройствах.
Разработкой занималась студия Just2D, а издателем выступила Deck13. Игра уже доступна в Google Play и App Store по цене около $9. Перед покупкой пользователи могут бесплатно опробовать первую локацию.
Для мобильной версии интерфейс адаптировали под сенсорное управление: можно настраивать размер кнопок, их расположение и схему управления. Также заявлена поддержка геймпадов. Русской локализации по-прежнему нет — её не было и в версии для ПК.
Изначально игра вышла на компьютерах 15 октября 2024 года и получила «очень положительные» отзывы в Steam. События разворачиваются в мрачном мире, вдохновлённом кельтской мифологией: люди подчинили духов природы, но это привело к катастрофическим последствиям.
Игрок начинает путь практически без ресурсов и постепенно оказывается втянутым в противостояние двух фракций, между которыми предстоит сделать выбор.
Проект делает ставку на вручную созданный открытый мир, NPC с расписанием, нелинейные задания и боевую систему, основанную на управлении энергией. Важную роль также играют крафт, исследование и развитие персонажа. Полное прохождение может занять более 40 часов.
Хорошая игра. Душноватая и местами прям сильно не хватало нормально карты с маркерами. Особенно если через неделю вернулся в игру. Сюжет ты помнишь и в целом что там. Уже тяжеловато вспомнить всё куда и что тебе надо было. А если ещё месяц не играл. Тут всё... Суши вёсла. Ибо догадаться куда именно и какие последовательности тебе сделать. Превращаются в головоломку. Да в игре есть книжка и описание краткое. Только основное тебе говорят персонажи и часто даже квестом ранее. Или вовсе левым. В итоге конечная информация выглядит как пустышка которая может представлять из ряда. Видишь место и врага. Так приди, убей его. А вот когда, какое и где именно. Угадай. Причём не факт что повезёт и персонажи тебе повторно скажут это всё. То есть как в готике потрогать болванчиков и узнать что от тебя хотят не выйдет.
В остальном не плохая игра. На телефоне я бы точно в неё не стала играть. Хотя, бы из-за боёвки.
Фигня!
Максимально унылая игра и без реиграбельности