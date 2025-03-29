Мрачная RPG Drova - Forsaken Kin получила последнее крупное обновление

Разработчики тепло принятой Drova: Forsaken Kin выпустили новое и последнее крупное обновление для игры. Патч 1.3, получивший название "Восстание плоти", вносит ряд изменений, основанных на отзывах игроков, и добавляет свежий контент на поздних этапах игры. Патч стал результатом того, что команда выбрала три крупных обновления вместо DLC, чтобы лучше отполировать игру и оправдать ожидания фанатов (которые тоже принимали активное участие в их создании).

Восстание плоти – таинственный контент, связанный с прошлым и тайной района Красных болот. Предположительно, это "самое большое изменение", которое разработчики внесли с момента выпуска игры. Часть описания этого контента гласит: "Следуйте подсказкам, и вы найдете что-то великое, но сможете ли вы пройти путь до самого конца?"

Древняя магия – новые заклинания, основанные на атрибуте Разум, позволяющие игрокам играть за мага с самого начала игры, и не владеть руническим камнем (функция, о которой игроки просили долгое время, поскольку Drova в конечном итоге была задумана как игра ближнего боя).

Изменения в главе 3 – на основе отзывов, собранных разработчиками от фанатов, среди прочего была добавлена возможность играть в некоторые события по-разному, и таким образом влиять на судьбу сюжетной экспедиции, происходящей на данном этапе игры (впрочем, это не огромные изменения, так как разработчики не собирались полностью менять сюжет).

Новое подземелье Былых — таинственные руины, где скрываются магически усиленные воины.

Новые заклинания и навыки владения оружием – позволяют воинам использовать больше магии в конце игры.

Яскинские красные болота – Свежая графика для подземелья для большего разнообразия.

Дополнительные улучшения и изменения – в том числе новых предметов, монстров, анимаций, исправлений диалогов и улучшений в журнале заданий.

С полным списком вы можете ознакомиться здесь.

Хотя обновление 1.3 завершает цикл крупных обновлений, разработчики не отказываются от Drova. Игра продолжит получать мелкие патчи и дополнительные элементы, но сейчас основное внимание команды сосредоточено на новом проекте. Хотя никаких подробностей пока не раскрывается, студия сообщила, что это будет еще одна ролевая игра, опирающаяся на опыт, полученный при создании Drova: Forsaken Kin. Разработчики также поблагодарили фанатов за поддержку и энтузиазм:

Drova была нашей жизнью в течение последних четырех лет и повлияла на нас во многих отношениях. Все это время вы следовали за нами и поддерживали нас. Вы помогли сформировать Drova, чтобы она стала той игрой, которой она является сегодня. Мы не можем выразить вам свою благодарность. Именно благодаря вам мы можем продолжать создавать игры. И это именно то, что мы будем продолжать делать.