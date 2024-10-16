Новая RPG Drova: Forsaken Kin пришлась по душе поклонникам "Готики" и первого "Ведьмака"

Вчера дебютировала Drova: Forsaken Kin, ролевая игра с открытым миром, вдохновленная кельтской мифологией. Игра вышла на ПК и консолях Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStation 5.
Игра явно пришлась по вкусу геймерам. В Steam 95% рецензий хвалят игру. Проект также демонстрирует хорошую активность: в день запуска в Steam одновременно играли 894 человека, что является солидным показателем для такой нишевой игры.
Игроки хвалят мрачную атмосферу, блестяще проработанный мир и геймплей, отсылающий к классическим ролевым решениям для ПК, особенно к серии Готики (некоторые также не прочь сослаться на первого Ведьмака). Вот несколько рецензий из Steam.
Эта игра - любовное письмо к проработанным до мельчайших деталей открытым мирам, как в Готике или первом Ведьмаке. Погружение в игру происходит благодаря атмосфере, убедительным персонажам и приятному геймплею, в котором всегда есть что найти и открыть.
Геймплей и некоторые миссии в северной шахте заставили меня снова почувствовать себя 14-летним, играющим в первую Готику на моем стареньком ПК.
Я большой фанат игр Piranha Bytes; я много играл в Gothic, Elex и т.д. и перепробовал много игр после них, но я думаю, что Drova: Forsaken Kin - первая, в которой передано ощущение исследования неизвестного мира, которое для меня является основой игр PB. Здесь все на своих местах, бои иногда сложны, но никогда не кажутся несправедливыми, и в игре много квестов.
Теплые слова от поклонников творчества Piranha Bytes не должны стать сюрпризом, ведь разработчики Drova: Forsaken Kin с самого начала не скрывали, что это один из главных источников вдохновения для их игры. В результате они даже впечатлили разработчиков оригинальной Готики, когда показывали игру на gamescom.
в принципе я такое люблю, но пока разрабы не добавят русский язык я не буду играть в неё. им писали что бы они добавили русский, на что они ответили что добавят пока только французский английский немецкий
Почему игра с названием Drova не сделана в россии?
Хорошая, будем проходить!
что пря м действительно хорошая?что понравилось в двух словах?