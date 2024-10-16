Новая RPG Drova: Forsaken Kin пришлась по душе поклонникам "Готики" и первого "Ведьмака"

Вчера дебютировала Drova: Forsaken Kin, ролевая игра с открытым миром, вдохновленная кельтской мифологией. Игра вышла на ПК и консолях Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStation 5.

Игра явно пришлась по вкусу геймерам. В Steam 95% рецензий хвалят игру. Проект также демонстрирует хорошую активность: в день запуска в Steam одновременно играли 894 человека, что является солидным показателем для такой нишевой игры.

Игроки хвалят мрачную атмосферу, блестяще проработанный мир и геймплей, отсылающий к классическим ролевым решениям для ПК, особенно к серии Готики (некоторые также не прочь сослаться на первого Ведьмака). Вот несколько рецензий из Steam.

Эта игра - любовное письмо к проработанным до мельчайших деталей открытым мирам, как в Готике или первом Ведьмаке. Погружение в игру происходит благодаря атмосфере, убедительным персонажам и приятному геймплею, в котором всегда есть что найти и открыть.

Геймплей и некоторые миссии в северной шахте заставили меня снова почувствовать себя 14-летним, играющим в первую Готику на моем стареньком ПК.

Я большой фанат игр Piranha Bytes; я много играл в Gothic, Elex и т.д. и перепробовал много игр после них, но я думаю, что Drova: Forsaken Kin - первая, в которой передано ощущение исследования неизвестного мира, которое для меня является основой игр PB. Здесь все на своих местах, бои иногда сложны, но никогда не кажутся несправедливыми, и в игре много квестов.

Теплые слова от поклонников творчества Piranha Bytes не должны стать сюрпризом, ведь разработчики Drova: Forsaken Kin с самого начала не скрывали, что это один из главных источников вдохновения для их игры. В результате они даже впечатлили разработчиков оригинальной Готики, когда показывали игру на gamescom.