Ролевая игра Drova: Forsaken Kin получила свое первое крупное обновление

Ролевая игра Drova: Forsaken Kin в стиле темного фэнтези, завоевавшая внимание в Steam, получила свое первое крупное обновление. Обновление 1.1, выпущенное студией Just2D Interactive, принесло немало изменений, которые должны улучшить игровой процесс и сделать его еще более захватывающим.

Среди нововведений стоит отметить улучшение интерфейса, балансировки и исправления багов. Например, теперь перед входом в Красную башню игроки получают предупреждение, что возврат к прошлым действиям будет невозможен. Также добавлено больше диалогов с NPC в шахте бандитов и новые подсказки для музыкальной головоломки в библиотеке. Игрокам теперь доступны дополнительные маркеры на карте и увеличенное количество мест для сохранений на ПК.

Важным изменением стало усиление механик, например, яд теперь снижает прочность брони на 30%, а улучшенное ценообразование на предметы делает экономику игры более привлекательной. Для любителей арены теперь добавлены большие выигрыши за ставки на столкновения.

Кроме того, разработчики готовят для игроков рождественский сюрприз, который добавит еще больше праздничной атмосферы в этот уже и так насыщенный контентом мир.