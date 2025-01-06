RPG для поклонников Готики получит еще одно "крупное" обновление, авторы Drova: Forsaken Kin приступают к новой игре

Одним из самых приятных сюрпризов прошлого года стала Drova: Forsaken Kin, ролевая игра с открытым миром, созданная по образцу серии Gothic и вдохновленная кельтской мифологией. Вчера его авторы поделились своими планами на будущее.

В настоящее время разработчики работают над патчем 1.3, дебют которого ожидается в марте этого года. Это будет последнее крупное обновление с новым контентом. Последующие патчи будут более скромными, предлагая лишь исправление ошибок и небольшие улучшения, отвечающие запросам игроков.

После выхода обновления 1.3 разработчики сосредоточатся на своей новой игре. Пока что они готовы сообщить лишь то, что это будет очередная ролевая игра. У них уже есть много хороших идей, которые они хотят реализовать в этом проекте, и большая часть из них основана на том, как Drova: Forsaken Kin была принята сообществом.