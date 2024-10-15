Состоялся релиз мрачной пиксельной ролевой игры Drova: Forsaken Kin на ПК и консолях

Deck13 Spotlight и Just2D объявили, что Drova - Forsaken Kin, мрачная пиксельная RPG в мистическом кельтском мире, стала доступна для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch.

В Drova вы попадаете в мистический мир, восхваляемый как новая надежда. Новый рай. Но уже через несколько мгновений вы начнете понимать: это все, что угодно, но не рай. Монстры попытаются убить вас, персонажи, которых вы встретите, будут помогать вам только ради собственной выгоды. Drova — мрачный мир, где каждый сам за себя.

Drova — это RPG старой школы. Никаких маркеров квестов. Просто открытый мир, который нужно исследовать. Никаких микротранзакций. Никакого вырезанного контента для DLC первого дня. Никаких DLC. Никакого сгенерированного ИИ контента. Просто созданный вручную мир с 40 часами контента, сложной боевой системой и более чем 250 персонажами для встречи. Drova остается верна своим корням, играм, которые ее вдохновили.