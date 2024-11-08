Создатели мрачной RPG в мистическом кельтском мире Drova - Forsaken Kin представили хвалебный трейлер и план контента

Deck13 Spotlight и Just2D объявили, что DROVA - Forsaken Kin, мрачная пиксельная RPG в мистическом кельтском мире, получившая признание прессы и любимая игроками (96% положительных отзывов в Steam), продолжит получать масштабные обновления в ближайшие недели и месяцы - все они будут выпущены бесплатно. Чтобы отпраздновать это объявление, был выпущен хвалебный трейлер.

DROVA была хорошо принята прессой и игроками. Хотя многие игроки уже просят DLC и продолжение, команда решила поддержать игру тремя крупными обновлениями с регулярными патчами.

Обновление на основе отзывов (ноябрь)

Этот патч основан исключительно на отзывах сообщества. Он включает в себя карту для системы пещер под лагерем Remnants, легендарную рогатку, функцию сброса персонажа с помощью редких предметов, корректировки баланса и многое другое.

Безумное обновление (декабрь)

Хотя Новая игра+ не вписывается напрямую в игру, команда работает над новым режимом сложности, который будет включать новые дополнительные атаки для определенных врагов, новое поведение врагов и, как правило, более сильных монстров. И этот новый режим также можно будет настроить еще больше.

Обновление Flesh Rises (март)

Разработчики готовят новый вызов, но пока ничего конкретного не известно.

После выпуска всех трех обновлений Just2D сосредоточится на разработке своего следующего проекта. И разработчик, и издатель решили не фокусироваться на DLC по нескольким причинам.

Кристиан Сандкэмпер, соучредитель Just2D, сказал:

Мы рассматриваем DROVA как законченный опыт. Мы не хотим придумывать полузабитый способ заработка. Вместо этого мы следим за тем, чтобы DROVA соответствовала ожиданиям сообщества, и сосредотачиваемся на следующем шаге для нашей студии и совершенствуемся на основе полученных отзывов.

Drova - Forsaken Kin вышла на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch.