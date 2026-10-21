Рыбалка превратилась в кошмар - хоррор Drowned Lake получил бесплатную демоверсию

Обычная рыбалка редко заканчивается встречей с чем-то потусторонним. Но в Drowned Lake лучше дважды подумать, прежде чем забрасывать удочку. Разработчики представили новый трейлер необычного хоррора, сочетающего рыбалку, выживание и расследование загадочного исчезновения.

История начинается с пропажи Бенто — начинающего документалиста, отправившегося исследовать таинственное озеро. На его поиски отправляются трое незнакомцев, которым предстоит не только разобраться в мрачном прошлом этого места, но и столкнуться с собственными секретами.

Игрокам придётся исследовать окрестности, ловить рыбу, искать улики и пытаться выжить среди опасностей, скрывающихся под тёмной водой. При этом постепенно выяснится, что озеро хранит куда более страшные тайны, чем можно было предположить.

Drowned Lake выйдет на PC и Xbox Series X|S, однако точную дату релиза пока не объявили. Бесплатная демоверсия уже доступна в Steam.