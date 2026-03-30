Drownlight - градострой на воде в духе Frostpunk - выполнил первую цель на Kikstarter за 3 дня. Результат - $98000

На прошлой неделе российская студия Fathomlight запустила кампанию по сбору средств на краудфандинговой платформе Kickstarter и уже спустя три дня первая цель сбора была достигнута, а план краудфандинговой кампании превышен на 150%.

Кампания Drownlight на Kickstarter стартовала 24 марта и уже к 27 марта в копилке проекта оказалось более 98 000 долларов от 1882 спонсоров.

Drownlight — это симулятор градостроительства и выживания в затопленном мире, вдохновленный Frostpunk. В этой игре вы также строите и развиваите радиальный город, но он сосредоточен вокруг маяка, который не просто дает ориентир кораблям, но разгоняет опасную Тьму, защищая жителей города от неминуемой и ужасной гибели.

На странице Drownlight на Kickstarter команда Fathomlight обратилась к спонсорам проекта:

Мы тщательно спланировали проект, заложили прочный фундамент и полны решимости создать отполированную и атмосферную игру. Благодаря прозрачной разработке и регулярным обновлениям мы будем информировать наших спонсоров на каждом этапе.

С учетом того, что кампания игры на Кикстартер по сути только началась и продлится еще более 20 дней, у Drownlight и Fathomlight отличные перспективы собрать неплохую сумму, чтобы довести проект до наилучшего состояния в выходу в релиз.