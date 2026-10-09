Drownlight получила первый крупный апдейт - в игре появились экспедиции и улучшили сюжет

DrownlightDrownlight - это градостроительный симулятор города-маяка, который в данный момент находится в разработке.

С прошлого месяца разработчики уже начали выпускать подробные отчеты о ходе разработки, так как игра уже приобрела очертания играбельного проекта и о нем есть что рассказать!

Делимся новостями о ходе разработки Drownlight. За последние месяцы мы расширили основные игровые системы, доработали различные функции и протестировали новые идеи.

Экспедиции. Основные механики уже готовы: игроки смогут организовывать вылазки для сбора ресурсов, спасения выживших и исследования локаций. Функционал реализован, а визуальное оформление сейчас дорабатывается.

Сюжет. Опираясь на отзывы участников плейтестов, мы полностью переписали начало игры, чтобы сделать вступление более естественным и помочь игрокам лучше понять мир и игровые механики.

Жители. Мы добавили больше элементов «живого окружения» (например, группы людей, обсуждающих повседневные дела), чтобы поселение казалось более оживленным. Эти детали не влияют на геймплей напрямую, но усиливают эффект погружения.

Система радиосвязи. Она стала более интерактивной: вместо пассивного прослушивания сообщений игроки могут выбирать из нескольких сигналов и решать, на какие из них отвечать.

Новое испытание. Дрейфующие ящики — это источник бесплатных ресурсов, однако подводные существа могут утащить их, если вы не успеете забрать их первыми.

Система улучшений. Мы переработали экран улучшений: теперь все апгрейды разделены на четкие категории, благодаря чему в них стало проще ориентироваться. Впереди — добавление нового контента и дальнейшая полировка.

Отложенные идеи. Один из прототипов (механика, при которой луч маяка отгоняет тьму океана) пока отложен из-за визуальных ограничений, но мы, возможно, вернемся к нему позже.

Спасибо, что следите за проектом, делитесь отзывами и поддерживаете игру. Добавляйте Drownlight в список желаемого в Steam, если вам интересна игра.

Увидимся у маяка!