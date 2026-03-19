Frostpunk в бескрайнем море: анонсирована стратегия на выживание Drownlight

Оказывается, можно не только замерзать в вечных снегах или прятаться от кислотных дождей, но и утопать в бескрайней темноте посреди мирового океана. Молодая инди-студия Fathomlight представила амбициозный проект, который сходу нарекли "морской версией Frostpunk". Разработчики анонсировали новый градостроительный симулятор на выживание Drownlight, который также обещает порадовать атмосферой.

Действие Drownlight разворачивается в затопленном мире, где от суши ничего не осталось. Вся жизнь крутится вокруг гигантских древних маяков — последних островков спасения для человечества. Игроку предстоит взять на себя роль управляющего таким морским городом-поселением. Главная цель проста и пугающа одновременно: свет маяка не должен погаснуть. Свет не только служит маяком надежды, привлекая уцелевших со всего света, но и отгоняет жутких, неописуемых созданий, скрывающихся во тьме пучин.

Как отмечают авторы, вдохновением для игры действительно послужил хит от 11 bit studios, и это будет ощущаться не только в механике строительства "по кругу" вокруг генератора/маяка, но и в социальной структуре.

Ваше решение напрямую влияет на стабильность города. А если свет все-таки погаснет, люди начнут таинственным образом пропадать.

Сейчас Drownlight находится на раннем этапе производства для ПК и даты релиза у нее пока нет. Тем не менее студия Fathomlight заявила, что для полноценной реализации видения им потребуется финансовая помощь фанатов жанра: кампания по сбору средств на Kickstarter официально стартует уже 24 марта 2026 года. А пока игру можно добавить в список желаемого Steam.