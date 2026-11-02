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Drownlight TBA
Стратегия, Выживание, Строительство, Вид сверху, Постапокалипсис
5.6 16 оценок

Запуск бета-версии симулятора города-маяка Drownlight состоится в декабре

Crytivo Team Crytivo Team Официальный аккаунт

Прошло уже несколько недель с момента запуска альфа-версии Drownlight. Благодаря вашим отзывам мы активно работаем над исправлением ошибок и улучшением игры.

Следующее крупное контентное обновление мы планируем выпустить одновременно с переходом к бета-версии, запуск которой состоится в декабре.

Мы хотим выразить огромную благодарность всем, кто делится с нами своими впечатлениями, сообщает об ошибках и всячески помогает сделать Drownlight лучше!

Drownlight - это градостроительный симулятор города, построенного вокруг маяка в затопленном мире, где царит смертельная Тьма. Стройте и расширяйте город вокруг маяка, управляйте ресурсами и принимайте моральные решения, определяющие судьбу выживших, а еще ни в коем случае не дайте маяку потухнуть!

ПК 3 Анонсы 2
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