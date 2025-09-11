Разработчики Drug Dealer Simulator обвинили издателя в недобросовестности, а тот в ответ потребовал 1.2 млн долларов

Между студией Byterunners, создавшей дилогию Drug Dealer Simulator, и издателем Movie Games возник серьезный конфликт, который может перейти в судебное разбирательство. Разработчики утверждают, что издательство нарушает их права и выплачивает заниженные роялти с продаж игры.

Глава Byterunners Рафал Пехежевский в интервью изданию Puls Biznesu рассказал, что изначально студия заключила не самый выгодный контракт с низкой долей от выручки, но на тот момент команду это устраивало из-за нехватки опыта. Отношения между компаниями ухудшились весной 2025 года. По словам Пехежевского, в процессе работы над консольными версиями издатель потребовал добавить больше контента без увеличения бюджета и сроков, угрожая лишить студию роялти с консольных продаж.

В середине августа Byterunners направила Movie Games официальное письмо с требованием выплатить компенсацию за дополнительную работу над Drug Dealer Simulator 2 и увеличить роялти до 40% как на ПК, так и на консолях. Студия ссылается на польское законодательство, в котором существует так называемая оговорка о бестселлере, позволяющая авторам требовать увеличения вознаграждения в случае большого успеха произведения.

Издательство Movie Games назвало претензии разработчиков необоснованными. В свою очередь, компания потребовала от главы студии Рафала Пехежевского компенсацию в размере 4,5 млн злотых (около 1,2 млн долларов) за неудовлетворительное, по их мнению, состояние Drug Dealer Simulator 2.