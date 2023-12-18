В Steam запущена демо-версия кооперативного симулятора наркоторговца Drug Dealer Simulator 2

Разработчик Byterunners Game Studio и издатель Movie Games сообщили, что сегодня они запустили в Steam демо-версию кооперативного сиквела симулятора торговца Drug Dealer Simulator 2. Игра перенесет вас в начало 2000-х. Вы приземляетесь на острове Сомбра, приюте для картелей и мелких торговцев. Доступность демо-версии заканчивается 2 января 2024 года.
Вы начинаете как никто на чужом, враждебном острове, без ресурсов и связей. Проложите свой путь к вершинам уважения и богатства. Создавайте свои укрытия, производите наркотики и продавайте их на улицах. Привлекайте клиентов и поставщиков и развивайте свою деятельность. Расширяйте свою деятельность на другие деревни и города, но будьте осторожны. Крупные рыбы не любят, когда кто-то мутит их воду.
Демо-версия позволит вам ощутить несколько часов игрового процесса в открытом мире в прекрасной тропической обстановке. Создайте свою империю наркотиков, выращивая, производя и торгуя вместе со своими друзьями.
О, это мы играем.
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