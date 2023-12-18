В Steam запущена демо-версия кооперативного симулятора наркоторговца Drug Dealer Simulator 2

Вы попадаете на остров, где вам придётся торговать наркотиками для выживания и заработка денег. Поднимайтесь по карьерной лестнице, налаживайте связи, добивайтесь доверия клиентов и поставщиков… и расширяйте свой бизнес. Завоёвывайте новые территории и рынки, но будьте бдительны. Конкуренты не дремлют и не любят незваных гостей.

Вы не сможете управлять империей один. Когда у вас будет достаточно денег, нанимайте помощников, которые облегчат вам работу. Определяйте их роли в вашей организации. Давайте им чёткие указания и они будут выполнять их. Улучшайте и обустраивайте своё убежище и лабораторию, и создавайте новые.

Ваша сфера деятельности не терпит слабости, так что будьте готовы к столкновениям с коррумпированными полицейскими и враждебными бандами.

Пройдите все этапы пути — от простого дилера до наркомагната.