Состоялся релиз стратегии DSS 2: War Industry, разработчик планирует поддерживать ее 20 лет

В Steam вышла стратегия в реальном времени с элементами градостроительства DSS 2: War Industry от независимого разработчика под ником vikingfabian. Игра предлагает командовать армиями, возводить города, управлять экономикой и выстраивать автоматизированные цепочки поставок для оптимизации производства.

Согласно описанию, ключевыми особенностями проекта являются масштабные сражения с симуляцией сотен тысяч юнитов, гибкая настройка игровых режимов, от эпических битв до спокойного строительства, а также широкие возможности для творчества, включая создание карт, флагов и персонажей. Разработчик заявляет, что игра создана, чтобы переосмыслить военные стратегии и расширить границы масштаба и глубины.

В своем обращении к игрокам разработчик поделился амбициозными планами на будущее. Он сообщил, что планирует развивать DSS 2 на протяжении следующих 20 лет, постепенно расширяя проект и повышая его стоимость. По его словам, если взглянуть на масштабные планы, то на данный момент игра готова лишь на 2%. Сразу после релиза автор выпустил несколько патчей, исправляющих первые обнаруженные ошибки.

На момент написания новости игра имеет положительные отзывы в Steam. Игроки отмечают большой потенциал, масштабность и интересную концепцию, сочетающую глобальную стратегию и RTS. В качестве недостатков некоторые пользователи указывают на высокий порог вхождения, не самый интуитивный интерфейс и необходимость оптимизации.